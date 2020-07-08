8 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области за полгода инспекторы изъяли более 1,4 тыс. сетей длиною 67 км, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции - начальник отдела государственного контроля областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов.

Витебская областная инспекция охраны животного и растительного мира в первом полугодии выявила 629 нарушений на водоемах региона, выдала более 180 предписаний об устранении нарушений природоохранного законодательства. "Сотрудники изъяли 1455 сетей общей протяженностью 67 км, свыше 480 запрещенных орудий рыболовства и охоты. По материалам инспекций возбуждено 43 уголовных дела", - отметил Вячеслав Солдатов.

Рыболовный сезон в Витебской области открылся с 9 июня. Любители половить на удочку, спиннинг, кружки направились покорять водоемы, но не все делали это законно. Так, на озере Сельцы Глубокского района инспекторы задержали двух местных жителей, которые незаконно добыли 57 кг рыбы. Вред, причиненный окружающей среде, составил более Br9 тыс. Еще два случая браконьерства выявили в Полоцком и Верхнедвинском районах. Три местных жителя получили серьезные штрафы.-0-