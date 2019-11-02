В Витебской области за сутки на пожарах погибли два человека

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области за сутки на пожарах погибли мужчина и женщина, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Так, сообщение о возгорании в частном доме в деревне Ковали Глубокского района поступило спасателям 1 ноября в 22.12. В огне погиб хозяин дома, также уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, имущество, стены.

О возгорании дома по ул.Володарского в городском поселке Шумилино спасатели узнали сегодня в 2.19. В результате пожара погибла хозяйка дома, огнем уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, имущество, стены.

Всего за прошедшие сутки в населенных пунктах северного региона произошли три пожара. Причины всех происшествий устанавливаются.-0-