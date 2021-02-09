В Витебской области за сутки на пожарах погибли два человека

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки при пожарах в Витебской области погибли два человека, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о возгорании дома по переулку Нижненабережному в городском поселке Ушачи поступила в службу спасения ранним утром 8 февраля. В результате пожара гражданин 1954 года рождения, который находился в жилой постройке, погиб. В доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, отделка стен и имущество.

Еще одно сообщение о пожаре поступило спасателям в этот же день в 22.13. В агрогородке Комоски Бешенковичского района горел жилой дом. Жертвой огня стала женщина 1936 года рождения. В строении уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены.

Причины произошедшего устанавливаются.

Всего за сутки в населенных пунктах Витебской области зарегистрировано пять пожаров.-0-