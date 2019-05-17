В Витебской области за сутки на пожарах погибли три человека

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли на пожарах в Витебской области за минувшие сутки. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Пожар в жилом доме по улице Пушкинской в Лепеле, в результате которого погибли хозяин дома 1985 года рождения и его знакомая 1982 года рождения, произошел 16 мая около 23.00.

А в деревне Андроновичи Витебского района около двух часов ночи горел жилой дом. При пожаре погиб хозяин дома 1970 года рождения.

Причины пожаров устанавливаются.-0-