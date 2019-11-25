В Витебской области за выходные произошло 17 пожаров

25 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области за минувшие выходные случилось 17 пожаров - такое количество больше характерно для недельной статистики, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Пожары произошли в Полоцке, Витебске, Браславском, Верхнедвинском, Витебском, Глубокском, Полоцком, Сенненском, Шумилинском, Городокском, Поставском, Толочинском и Докшицком районах. В последних трех происшествия окончились трагически - из-за неосторожности при курении погибли трое мужчин.

По причине неисправного печного отопления или нарушения правил эксплуатации печей произошло 30% возгораний. На данном факте в управлении акцентировали особое внимание, подчеркнув необходимость соблюдения повышенных мер безопасности в частных домах в связи с наступлением похолоданий. "Данная тема находится на нашем постоянном контроле на протяжении всего года, регулярно проводятся обследования частных домовладений. При этом особое внимание уделяется одиноко проживающим гражданам, многодетным и неблагополучным семьям, другим нуждающимся в повышенном контроле категориям жителей", - отметили в управлении.

Всего с начала текущего года на территории Витебской области произошло 814 пожаров. Это на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В огне погибли72 человека. Основными причинами происшествий стали неосторожность при курении и нарушение эксплуатации электросетей и приборов отопления.-0-