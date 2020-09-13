13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области задержано 18 участников протестных акций. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В Витебске в милицию доставлен мужчина, который сорвал с форменного обмундирования сотрудника, несущего службу по охране общественного порядка, жетон и видеорегистратор. В Новополоцке в ходе столкновения протестующих с правоохранителями повреждены три служебных автомобиля", - рассказали в МВД.

Действиям участников несанкционированного массового мероприятия дается правовая оценка.-0-