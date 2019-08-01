В Витебском и Полоцком районах нашли 60 артснарядов времен войны

1 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В двух районах Витебской области 31 июля саперы нашли снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
В Полоцком районе грибник наткнулся на артиллерийский снаряд и сообщил о находке в милицию. В итоге саперно-пиротехническая группа обнаружила 47 артиллерийских снарядов разных калибров, 16 минометных мин и 9 артвзрывателей.
Опасную находку обезвреживали саперы и в лесу вблизи деревни Любово Витебского района. Из земли они извлекли 9 минометных мин и 13 артснарядов, 5 гранат "Ф-1", 4 гранаты "РГ-42" и 74 капсюля-детонатора. Все находки были уничтожены.-0-
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