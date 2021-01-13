В витебском общежитии сработала пожарная автоматика - эвакуированы 45 человек

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске в общежитии сработала пожарная автоматика, спасателям пришлось эвакуировать 45 человек. Об этом сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сегодня в 6.33 в центр оперативного управления от диспетчера сектора мониторинга системы "Молния" поступило сообщение: сработала сигнализация в общежитии Витебского государственного медицинского университета по проспекту Фрунзе.

"Наблюдалось сильное задымление на втором этаже общежития. При разведке было установлено, что произошло возгорание на плите в кухне. Работники МЧС эвакуировали из общежития 45 человек, никто не пострадал. Возгорание было ликвидировано спасателями с помощью порошкового огнетушителя", - говорится в сообщении областного управления.

В результате пожара в кухне закопчены стены, потолок, повреждено имущество. Проводится проверка. Причина пожара и виновные в его возникновении устанавливаются. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.-0-