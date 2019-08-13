В Витебском районе буксируемая машина въехала в бетонный забор

13 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В горпоселке Витьба буксируемая машина въехала в бетонный забор, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД облисполкома.

Авария произошла 12 августа около 19.30. Автоледи не справилась с управлением машины, которую буксировали на гибкой сцепке, и въехала в бетонное ограждение. Женщина пояснила, что не смогла остановить свой автомобиль самостоятельно и, чтобы уйти от столкновения с буксирующим авто, свернула в сторону. В результате ДТП поврежден также и автомобиль, припаркованный за ограждением.

По факту аварии проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при буксировке механических транспортных средств необходимо руководствоваться ПДД, должны быть исправны тормозная система и рулевое управление.-0-

Фото из VK-аккаунта "ГАИ Витебск"