В Витебском районе буксируемая машина въехала в бетонный забор

13 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В горпоселке Витьба буксируемая машина въехала в бетонный забор, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД облисполкома.
Авария произошла 12 августа около 19.30. Автоледи не справилась с управлением машины, которую буксировали на гибкой сцепке, и въехала в бетонное ограждение. Женщина пояснила, что не смогла остановить свой автомобиль самостоятельно и, чтобы уйти от столкновения с буксирующим авто, свернула в сторону. В результате ДТП поврежден также и автомобиль, припаркованный за ограждением.
По факту аварии проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает, что при буксировке механических транспортных средств необходимо руководствоваться ПДД, должны быть исправны тормозная система и рулевое управление.-0-
Фото из VK-аккаунта "ГАИ Витебск"
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