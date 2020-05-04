В Витебском районе дачники выкопали на огороде боеприпасы времен войны

4 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Целый арсенал боеприпасов обнаружили на своем участке владельцы дачи в Витебском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Происшествие случилось днем 2 мая в деревне Липовцы. Хозяева дачи решили поставить на огороде курятник, выбрали под него участок и начали копать землю. Обнаружив в грунте несколько боеприпасов, они решили обратиться в милицию. При обследовании территории из земли саперы в/ч 5524 ВВ МВД достали 21 минометную мину калибра 81 мм, 46 гранат, артиллерийский снаряд 75 мм и 50 артиллерийских взрывателей времен ВОВ.

Арсенал, представлявший реальную опасность, уничтожен.

УВД Витебского облисполкома призывает проявлять бдительность и осторожность при проведении земляных работ в весенний период. Находки военных лет зачастую встречаются в это время и могут нести серьезную угрозу жизни и здоровью тех, кто их обнаружил.-0-