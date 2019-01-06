В Витебском районе два брата погибли при пожаре в частном доме

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два брата погибли при пожаре в доме в деревне Пестуница Витебского района, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре поступило от соседей 5 января в 10.13. Когда спасатели прибыли на место, горела кровля и дом внутри. Работники МЧС, проникнув в помещение, обнаружили в комнате на полу погибшего 46-летнего хозяина дома, а на кровати - его 49-летнего брата.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены, имущество. В настоящее время причина происшествия устанавливается. Одна из основных рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии. Со слов соседей, накануне мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, при этом оба курили.

С начала года на пожарах в Витебской области погибли 9 человек. "Основной причиной трагедий становится злоупотребление алкоголем, неосторожность при курении и игнорирование элементарных мер собственной безопасности", - отметили в МЧС. С целью предупреждения пожаров и гибели на них людей в выходные и праздничные дни спасатели Витебской области перешли на усиленный вариант несения службы.-0-