В Витебском районе горят торфяники

22 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском районе спасатели ликвидируют пожар на торфянике, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании торфяника около деревни Лиопино поступило сегодня в 13.15. На месте были обнаружены множественные очаги горения общей площадью около 3 га. В настоящее время в ликвидации пожара задействованы 10 единиц техники и 45 сотрудников МЧС и других организаций.

Спасатели совместно с правоохранительными органами выясняют причины возгорания, ищут виновных лиц.-0-