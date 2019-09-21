В Витебском районе легковушка врезалась в дерево - водитель погиб, двое пассажиров ранены

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель легковушки и пострадали двое пассажиров, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Фото из VK-аккаунта "ГАИ Витебск"

"Авария произошла сегодня около 10 часов утра на автодороге Лужесно - Тарасенки около деревни Верховье, - рассказали в УГАИ. - 32-летний житель Витебского района ехал на автомобиле ВАЗ, но не справился с управлением и, съехав в кювет, врезался в дерево. В результате ДТП водитель скончался на месте, а ехавшие с ним пассажиры 1984 и 1988 годов рождения получили травмы".

Выясняются обстоятельства произошедшего.-0-