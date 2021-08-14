Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе мужчина пошел в магазин через лес и заблудился, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.13 августа в 7.47 в центр оперативного управления Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям от женщины поступило сообщение о том, что ее супруг заблудился в лесу возле садового товарищества «Поддубье» Витебского района.К месту сообщения незамедлительно выехали подразделения пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» и Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям.«Как рассказала супруга потерявшегося мужчины, ее муж, 1955 года рождения, вечером 12 августа отправился в магазин, который расположен в соседней деревне. Дорога к нему вела через лес, а утром, не обнаружив супруга дома, она вызвала спасателей», - пояснили в МЧС«Чтобы не тратить время на поиски дороги, мы заехали в деревню, где проживал мужчина, и взяли одного из местных жителей с собой, чтобы он показал путь через лес, - рассказал командир отделения Роман Кудрявцев. - Уже в лесу я и мои коллеги рассредоточились и звали мужчину, но никто не отзывался. На квадроцикле мы поехали вглубь леса, а дальше пошли пешком. Приблизительно через 1,5 км мы увидели лежащего на земле человека. Мы подняли его, дали воды и на квадроцикле вывезли из леса».Мужчину отвезли домой. В медицинской помощи он не нуждался.-0-