В Витебском районе мужчина провалился под лед и погиб

5 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Очередной жертвой хрупкого льда стал мужчина в Витебском районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о провалившемся под лед мужчине на реке Западная Двина возле деревни Барвин Перевоз поступило спасателям 4 декабря в 19.53. Работники МЧС извлекли тело погибшего из воды через час.

Как оказалось, мужчина 1960 года рождения был жителем областного центра. Он отправился сюда на рыбалку. Об отсутствии связи с ним забеспокоилась жена. Она выехала к месту, указанному ранее супругом, и, обнаружив его автомобиль и личные вещи, обратилась в МЧС.

Несколько дней назад похожие смертельные случаи произошли в Городокском и Россонском районах. Жертвами льда стали двое рыбаков.

В МЧС и ОСВОД напоминают о необходимости соблюдать осторожность и в период становления льда не выходить на водоемы до достижения им минимальной толщины в 7 см.-0-