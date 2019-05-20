В Витебском районе мужчина выращивал в родительском доме коноплю

20 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Правоохранители обнаружили мини-лабораторию по выращиванию конопли в Витебском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Мужчина 1983 года рождения устроил нелегальное производство в отдельной комнате частного дома, расположенного в деревне Бригитполье. Сначала он выращивал рассаду конопли дома, а затем высаживал на приусадебный участок.

Всего правоохранители изъяли у него 17 растений, а также нехитрое оборудование - вентилятор, термометр, осветительные лампы, горшки. Ранее фигурант уже попадал в поле зрения милиции. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси.-0-