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09 марта 2020, 10:56

В Витебском районе на берегу реки нашли боеприпасы

Фото из архива
Фото из архива

9 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около полусотни боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли на берегу реки в Витебском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Сообщение о боеприпасах у реки Зароновка возле деревни Старое Село поступило в дежурную часть Витебского РОВД 8 марта. К берегу снаряды вымыло половодьем. Всего саперно-пиротехническая группа в/ч 5524 нашла 42 минометные мины калибра 81 мм, 50 мм и 7 артиллерийских снарядов калибра 45 мм. Все боеприпасы уничтожены.

УВД Витебского облисполкома напоминает, что при обнаружении боеприпасов или похожих на них предметов следует немедленно сообщить об этом в милицию по телефону 102. Ни в коем случае нельзя их трогать или пытаться обезвредить самостоятельно.-0-

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