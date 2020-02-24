В Витебском районе на пожаре дома погиб мужчина

На месте происшествия. Фото Витебского областного управления МЧС
24 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Мужчина погиб 23 февраля на пожаре дома в Витебском районе, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании по ул. Центральной в деревне Красный Двор поступило в 20.51. Дом и хозпостройки горели открытым пламенем, частично обрушилась кровля.
В доме с разрешения родственников хозяина проживал мужчина. Во время тушения и проведения разведки спасатели обнаружили его тело. Огнем в доме уничтожены кровля, хозяйственная постройка, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество.
По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается.-0-
Фото Витебского областного управления МЧС