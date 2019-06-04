В Витебском районе нашли около 80 снарядов времен войны

4 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском районе лесник нашел на поле снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Снаряды мужчина увидел около деревни Бондари и рассказал об этом милиции. Расчет саперно-пиротехнической группы в/ч 5524 обнаружил 75 минометных мин калибра 81 мм и 50 мм, артиллерийский снаряд калибра 75 мм и гранату РПГ-40.

Все находки были вывезены саперами в безопасное место и уничтожены.-0-