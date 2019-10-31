В Витебском районе нашли тайник с боеприпасами времен войны

31 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Правоохранители обнаружили в Витебском районе тайник с боеприпасами времен Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Боеприпасы нашли сотрудники 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД 29 октября в лесу около деревни Маклаки. В тайнике было 87 артиллерийских снарядов калибром 76 мм, один 122-миллиметровый артиллерийский снаряд, семь артиллерийских взрывателей и граната РГ-42. Их общая масса в тротиловом эквиваленте составила почти 66 кг.

Боеприпасы уничтожены саперно-пиротехнической группой в/ч 5524 внутренних войск МВД.

"С начала года в Витебской области только сотрудниками ГУБОПиК обнаружен уже пятый подобный схрон боеприпасов времен войны. Помимо Витебского района тайники были найдены в Городокском, Сенненском и Бешенковичском районах. Общее количество изъятых в них боеприпасов составило почти 400 единиц", - рассказал Виталий Сапроненко.-0-