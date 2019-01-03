В Витебском районе обнаружены тела двух убитых женщин

3 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебском районе обнаружены тела двух женщин с признаками криминальной смерти, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ее координирует начальник УСК по Витебской области Владимир Шалухин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".-0-