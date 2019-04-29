В Витебском районе перевернулся мотоблок, водитель погиб

29 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском районе 17-летний водитель мотоблока погиб после опрокидывания техники, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 27 апреля около 23.30 на улице Центральной в деревне Курино. Водитель мотоблока наехал на бордюр, из-за чего транспортное средство опрокинулось. Молодой человек от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.-0-