В Витебском районе перевернулся мотоблок, водитель погиб

29 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском районе 17-летний водитель мотоблока погиб после опрокидывания техники, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла 27 апреля около 23.30 на улице Центральной в деревне Курино. Водитель мотоблока наехал на бордюр, из-за чего транспортное средство опрокинулось. Молодой человек от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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