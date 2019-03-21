21 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебском районе пьяные попутчики бросили раненого водителя после ДТП. Он также был в нетрезвом состоянии и прошел 10 км, пытаясь скрыться с места аварии, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Фото УВД Витебского облисполкома

Нестандартный случай произошел на дороге Витебск-Лиозно. От водителя снегоуборочной машины милиционерам поступило сообщение, что возле деревни Тарасенки в кювете лежит перевернувшийся автомобиль. На место происшествия отправился дежуривший поблизости патруль. На подъезде к месту ЧП правоохранители встретили МАЗ дорожников, которые и обнаружили легковушку без водителя. Вместе с водителем спецтехники в машине находились два нетрезвых парня, которые по дороге попросили подвезти их. Случилось это недалеко от места, где была замечена перевернувшаяся машина. Во время разговора с мужчинами старший инспектор ДПС ОГАИ Витебского РОВД Дмитрий Лазуко обратил внимание на одного из пассажиров, измазанного кровью, при этом без видимых повреждений. Молодые люди категорически отрицали свою причастность к ДТП. Сотрудник ГАИ не поверил и решил найти водителя попавшего в аварию автомобиля. Во время поисков он заметил лежащего на дороге мужчину. Последний к тому времени уже не мог самостоятельно двигаться: на голове была рана, которая сильно кровоточила. Как оказалось, петляя по дорогам с серьезной травмой, пьяный бесправник, поспешивший скрыться с места ДТП, умудрился пройти почти 10 км, пока окончательно не заблудился и не потерял силы.

Врачи сумели спасти мужчину. По словам медиков, его жизнь - фактически заслуга инспектора: промедли он хотя бы несколько минут, пострадавшего уже было бы не спасти.-0-