В Витебском районе при пожаре в частном доме погибла пенсионерка

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе сгорел частный дом, среди сгоревших конструкций спасатели нашли тело погибшей пенсионерки, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Звонок в МЧС поступил вечером 15 марта: в деревне Княжица горел частный дом. Огонь уже успел уничтожить кровлю основного строения и веранды, повредить потолочные перекрытия, стены, имущество. Среди сгоревших конструкций был обнаружен труп женщины 1949 года рождения.

Причина пожара устанавливается.-0-