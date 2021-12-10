В Витебском районе при тушении горящего дома спасатели обнаружили тело мужчины

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10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе при пожаре дома погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
10 декабря в 4.58 спасателям поступило сообщение о пожаре дома по ул.Молодежной в д.Слобода. По прибытии к месту вызова наблюдалось открытое горение жилого дома. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили внутри труп мужчины, личность которого устанавливается. Работники МЧС ликвидировали пожар, огнем в доме повреждены стены и имущество.
По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.-0-