В Витебском районе пропала девушка-инвалид

30 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском районе устанавливается местонахождение пропавшей без вести 30-летней Елены Балобановой, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Фото УВД Витебского облисполкома

Девушка проживает в деревне Андроновичи. 26 сентября около 17.00 она ушла из дома и не вернулась. Пропавшая - инвалид 2-й группы (страдает эпилепсией). Ее приметы: на вид 30 лет, рост 160-165 см, плотного телосложения, волосы средней длинны (темно-русые, кучерявые), глаза карие. Девушка была одета в свитер бордового цвета, спортивные черные штаны, на ногах сланцы синего цвета. При себе имела золотые серьги в виде колец, металлический крестик на красной веревке.

"Просьба ко всем водителям, двигавшимся 26 сентября после 17.00 по ул. Гагарина в сторону поселка Витьба и в обратном направлении, предоставить в ОВД Витебского райисполкома (Витебск, пр-т Московский, 59) сведения с видеорегистраторов, а также сообщить, подвозил ли кто-либо схожую с приметами девушку", - отметили в УВД облисполкома.

Также правоохранители просят сообщать о местонахождении разыскиваемой по телефонам: 8(0212) 58-79-27, 8(029) 513-53-93 (МТС), 8(029) 327-22-02 (А1), 8(025) 603-71-45 (Life) или 102.-0-