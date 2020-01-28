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28 января 2020, 12:03

В Витебском районе саперы обезвредили около 30 боеприпасов времен ВОВ

Фото МВД
Фото МВД

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боеприпасы времен войны обезвредили в Витебском районе саперы внутренних войск, сообщили БЕЛТА в МВД.

Утром 27 января саперно-пиротехническая группа войсковой части 5524 выехала в деревню Юрченки, где на окраине леса боеприпасы обнаружил охотник. Артиллерийский снаряд калибром 76 мм и 50-миллиметровая минометная мина лежали прямо на земле. Предположительно их выкопали при проведении сельскохозяйственных работ, однако не исключается, что это дело рук черных копателей.

В этот же день на берегу реки Лучоса, которая протекает недалеко от деревни Лятохи, советскую минометную мину калибром 82 мм нашел рыбак. Об опасной находке он сообщил в милицию. Прибывшие саперы, обследовав прилегающую территорию, обнаружили еще 27 аналогичных мин.

В обоих случаях военнослужащие внутренних войск обезвредили боеприпасы и уничтожили их на подрывной площадке.-0-

Фото МВД

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