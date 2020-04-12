В Витебском районе сгорело 30 т соломы

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Зароново Витебского района вечером 11 апреля произошел пожар - сгорело 30 т соломы, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре скирды соломы поступило вечером в 20.06. Причину возгорания еще предстоит выяснить.

Всего же за прошедшие сутки в области произошло четыре пожара. В деревне Гороватки Верхнедвинского района сгорел дачный дом. Также огонь повредил стены и кровлю жилого дома в деревне Ветера Докшицкого района, потолочное перекрытие - в бане по ул.Советской в городе Толочине.

Во всех случаях причина пожара устанавливается.-0-