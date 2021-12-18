В Витебском районе спасатели помогли лосенку выбраться из полыньи

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе спасатели пришли на помощь провалившемуся на озере под лед лосенку. Об этом БЕЛТА сообщили в областном управлении МЧС.

Сегодня в 10.24 спасателям от очевидца поступило сообщение, что на озере Добрино вблизи деревни Осиновка тонет лосенок. К месту ЧП выехали работники пожарного аварийно-спасательного поста №13 Витебского районного отдела по ЧС и пожарного аварийно-спасательного отряда "Витязь".

"Прибыв к месту вызова, мы увидели, что на озере на расстоянии около 200 м от берега провалился под лед лосенок и самостоятельно выбраться не может, - рассказали спасатели. - Мы по льду подошли к животному, обвязали веревкой заднюю часть его тела и аккуратно достали лосенка из полыньи на поверхность льда. Далее потихоньку вытянули его на берег".

Лосенок чувствует себя хорошо, после небольшого отдыха самостоятельно убежал в лес.-0-