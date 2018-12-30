В Витебском районе такси выбросило в кювет, два пассажира госпитализированы

30 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском районе такси после заноса выбросило в кювет, где легковушка опрокинулась. Двух пассажиров госпитализировали, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

ДТП произошло сегодня около 13.30 вблизи деревни Копти. 21-летний водитель такси выехал на правую обочину, где автомобиль занесло и выбросило в правый по ходу движения кювет. Легковушка врезалась в дерево и опрокинулась. В результате 29-летний и 30-летний пассажиры такси получили телесные повреждения, их госпитализировали в травматологическое отделение.

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома

По факту ДТП проводится проверка.-0-