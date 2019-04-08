В Витебском районе тракторист дважды за неделю находил снаряды времен войны

8 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебском районе тракторист дважды за неделю на одном и том же поле возле деревни Макарово находил снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.

Впервые на опасную находку механизатор наткнулся во время сельхозработ 3 апреля. Тогда саперы обнаружили 10 артиллерийских снарядов калибра 75 мм, четыре калибра 76 мм, минометную мину, многочисленные взрыватели и гильзы. Через несколько дней, 7 апреля, в поле зрения тракториста вновь попали подозрительные предметы. Сотрудники вызванной группы разминирования на участке 20х20 м нашли 67 артиллерийских снарядов калибра 75 мм, девять противопехотных мин и гранату РПГ-40. Все находки были вывезены в безопасное место и уничтожены.

"В обоих случаях места обнаружения боеприпасов носили следы поисков черных копателей, часть снарядов лежали практически на поверхности", - отметила Мария Воробьева. С учетом активного проведения весенних сельхозработ она призвала аграриев быть особенно внимательными и осторожными на полях.-0-