4 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебском районе тракторист обнаружил на поле снаряды, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.

На опасную находку механизатор наткнулся при проведении сельхозработ возле деревни Макарово. На поле, отдыхавшем прошлый сезон, остались следы поисков черных копателей, а часть боеприпасов находилась практически на поверхности. Всего саперы обнаружили 10 артиллерийских снарядов калибра 75 мм, четыре калибра 76 мм, минометную мину, многочисленные взрыватели и гильзы. Весь арсенал вывезен в безопасное место для уничтожения.

"В июне 1944 года в этих местах проходила Витебско-Оршанская операция, поэтому в окрестностях данного населенного пункта достаточно часто находят боеприпасы времен войны", - отметила Мария Воробьева. С учетом активного начала весенних сельхозработ она призвала быть особенно внимательными во время работы на полях и напомнила о необходимости соблюдать повышенную осторожность при обнаружении подозрительных предметов.-0-