23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе утонула 14-летняя девочка, она пыталась спасти другого ребенка. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Сегодня днем в Витебском районе 14-летняя девочка пошла с другими детьми на речку Суходровка купаться. В какой-то момент она увидела, как тонет 8-летний мальчик и бросилась его спасать.

"Девочка успела вытолкнуть его к берегу, однако сама начала тонуть. Дети побежали в деревню и позвали ее отца, который достал тело ребенка из воды. Спасти ее не удалось. Медики констатировали смерть ребенка", - проинформировали в СК.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, опрашиваются очевидцы.-0-