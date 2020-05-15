В Витебском районе задержали двух мужчин с наркотиками

15 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Двух витебчан с наркотиками задержали правоохранители в Витебском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Двое жителей областого центра 1987 и 1989 годов попали в поле зрения милиции при расследовании деятельности интернет-магазина, торговавшего наркотиками. Они приобрели запрещенные вещества и должны были забрать их в одном из лесов в Витебском районе. Во время поиска предполагаемого места закладки внимание милиционеров привлекли двое мужчин, которые рылись в земле рядом с деревом, а затем взяли несколько свертков, сели в автомобиль и уехали. "По дороге в город машина была задержана. В салоне авто правоохранители обнаружили три свертка с мефедроном массой почти 2,5 г, специальные курительные приспособления и сверток с марихуаной", - рассказал Виталий Сапроненко.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Проверяется информация о причастности задержанных к незаконному распространению наркотиков на территории области.-0-