В водоеме в Поставах произошел мор рыбы

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В искусственном водоеме в Поставах произошел мор рыбы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

18 марта в 14.40 поступило сообщение об обнаружении мора рыбы (55 особей) в искусственном водоеме по ул. Юбилейной.

"Работниками Глубокской межрайонной лаборатории аналитического контроля Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды обследована акватория. Видимые загрязнения поверхности не выявлены. Взяты пробы воды для проведения анализов. Результаты станут известны 23 марта", - рассказали в пресс-службе.-0-