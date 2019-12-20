В водохранилище в Минском районе найдены тела двух мужчин

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин, их тела нашли в водохранилище "Криница" сотрудники спасательной станции. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Найдены деньги, документы и другие личные вещи погибших. "Также обнаружен с механическими повреждениями автомобиль, принадлежавший одному из мужчин, на котором они передвигались в деревне Заречье Минского района", - рассказала Татьяна Белоног.

Прибывшие на место следователи, сотрудники милиции и эксперты осмотрели место происшествия, местность, зафиксировали следовую картину. При этом они использовали передвижную криминалистическую лабораторию Следственного комитета. Работу следственно-оперативной группы координировал на месте лично начальник УСК по Минской области Андрей Лис.

Фото УСК по Минской области

"Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские, по установлению причины смерти мужчин. С целью выяснения обстоятельств, сопутствующих и приведших к их гибели, следователи работают с родственниками, знакомыми, устанавливают возможных очевидцев происшествия. Исследуются изъятые следы, объекты, проверяется несколько версий произошедшего", - проинформировала Татьяна Белоног.

Родственники и коллеги разыскивали мужчин с 10 декабря. Их тела были найдены утром 16 декабря.-0-