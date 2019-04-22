В воинской части под Витебском солдат был травмирован машиной

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солдат получил травмы в 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде, которая дислоцируется в Витебске, сообщили БЕЛТА в Минобороны.
Инцидент произошел сегодня и связан с машиной. "Комиссия сил специальных операций приступила к проверке в связи с нарушением правил эксплуатации автомобильной техники военнослужащим срочной военной службы в воинской части Витебского гарнизона, в результате чего получил травму его сослуживец - также военнослужащий срочной службы. Оказана медицинская помощь, он госпитализирован", - проинформировали в Минобороны.
Пострадавший парень прослужил в армии почти полтора года.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3497 BYN
|2.346 BYN
|2.35 BYN
|USD
|2.0891 BYN
|2.087 BYN
|2.09 BYN
|RUB
|3.2754 BYN
|3.272 BYN
|3.278 BYN