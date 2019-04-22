В воинской части под Витебском солдат был травмирован машиной

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солдат получил травмы в 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде, которая дислоцируется в Витебске, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Инцидент произошел сегодня и связан с машиной. "Комиссия сил специальных операций приступила к проверке в связи с нарушением правил эксплуатации автомобильной техники военнослужащим срочной военной службы в воинской части Витебского гарнизона, в результате чего получил травму его сослуживец - также военнослужащий срочной службы. Оказана медицинская помощь, он госпитализирован", - проинформировали в Минобороны.

Пострадавший парень прослужил в армии почти полтора года.-0-