В Волковыске легковушку зажало между двумя грузовиками, водитель серьезно не пострадал

20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске легковушку зажало между двумя грузовиками. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 19 января на ул.Зенитчиков в райцентре. Водитель молоковоза не учел погодные условия и не выдержал необходимую дистанцию до двигавшегося впереди легкового "Фольксвагена". Столкновения избежать не удалось. От удара легковушку развернуло и выбросило на встречную полосу, где в нее врезался самосвал.

"Водитель "Фольксвагена" получил лишь ушибы и ссадины. От госпитализации мужчина отказался", - рассказали в ГАИ.

В Госавтоинспекции напомнили, что при ухудшении погодных условий необходимо быть очень внимательными и бдительными на дороге. Важно избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и выдерживать дистанцию и интервал.-0-