В Волковыске мужчина украл букет роз, выбирая цветы для мамы

5 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске мужчина украл в цветочном павильоне букет роз, выбирая цветы для мамы, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 2 февраля 27-летний житель Волковыска пришел на мини-рынок по ул. Горбатова за подарком ко дню рождения мамы. Парень подошел к цветочному павильону и собрал букет из 17 роз стоимостью более Br100.

"Когда продавец попросил рассчитаться за товар, покупатель убежал", - рассказали в милиции.

Вскоре личность похитителя была установлена. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам милиции.

Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Несколько месяцев назад он освободился из мест лишения свободы.-0-