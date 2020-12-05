В Волковыске мужчина взял у пенсионерки деньги за установку забора и пропал

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске недобросовестный мастер взял у пенсионерки деньги за установку забора и пропал, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Пенсионерка из Волковыска договорилась с мужчиной из Слонима, что он установит на ее участке забор. Женщина передала мастеру более Br2 тыс. - на материалы и за работу. Тот закупил и привез металлический профиль, вкопал столбы, а потом пропал. Более месяца пожилая жительница райцентра была без забора. В итоге она обратилась за помощью в розыске мастера в милицию.

В ситуации начал разбираться участковый инспектор Волковысского РОВД Дмитрий Бойко. "Он не только устанавливал местонахождение нечистого на руку гражданина, но и решил помочь пенсионерке в строительстве забора: все-таки небезопасно одинокому возрастному человеку жить без ограждения. Милиционер нашел мастера, который доделал незавершенное дело. Помимо этого, сотрудник милиции отыскал того самого недобросовестного гражданина, который обманул свою заказчицу. Сейчас решается вопрос о возврате денежных средств женщине", - рассказали в УВД.-0-