В Волковыске на пешеходном переходе сбили девушку

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске легковушка на пешеходном переходе сбила девушку. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла утром 14 октября на ул.Советской. 22-летняя девушка пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее сбил минивэн "Форд" под управлением 63-летнего мужчины. "В результате наезда девушку с переломом лицевой части черепа и левой голени госпитализировали в травматологическое отделение местной больницы", - сообщили в ГАИ.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.-0-