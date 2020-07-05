ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 6 июля 2020
Минск Переменная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:45 Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату В мире
00:15 Правящая партия победила на парламентских выборах в Сербии В мире
05.07.20
05.07.20 23:39 В Волковыске пьяный водитель оказал сопротивление сотрудникам ГАИ Происшествия
05.07.20 23:09 В мире за сутки выявили более 203 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
05.07.20 22:37 Футболисты "Зенита" стали шестикратными чемпионами России  Спорт
05.07.20 22:20 Рост производства и диверсификация экспорта - Субботин о развитии АПК в этом году Экономика
05.07.20 22:03 Футболисты "Руха" победили минское "Динамо" в матче чемпионата Беларуси Спорт
05.07.20 21:59 В Хорватии завершилось голосование на выборах в парламент В мире
05.07.20 21:30 Индия обогнала Россию по числу инфицированных COVID-19 В мире
05.07.20 21:00 Спецдокладчик ООН рассказала о негативных последствиях санкций в условиях пандемии Общество
05.07.20 20:36 Округ в Китае объявил режим повышенной опасности из-за чумы В мире
05.07.20 20:04 Субсидии и адресная помощь - Костевич рассказала о поддержке граждан в условиях пандемии Общество
05.07.20 19:56 Ситуация на белорусском рынке труда управляемая - Костевич Общество
05.07.20 19:53 Солигорский "Шахтер" разгромил "Торпедо-БелАЗ"  в матче чемпионата Беларуси Спорт
05.07.20 19:30 Землетрясение произошло на Аляске В мире
05.07.20 18:57 В Санкт-Петербурге открыли мемориал погибшим морякам-подводникам В мире
05.07.20 18:29 Шесть человек погибли в результате взрывов на фабрике в Турции В мире
05.07.20 17:57 Футболисты "Минска" и "Белшины" сыграли вничью в чемпионате Беларуси Спорт
05.07.20 17:52 В испанской Галисии из-за пандемии изолируют район с населением в 70 тыс. человек В мире
05.07.20 17:44 В Чикаго неизвестные стреляли по прохожим, погибли четверо В мире
05.07.20 17:19 Новое правительство Франции планируется сформировать 6 июля В мире
05.07.20 17:18 ФОТОФАКТ: Дети облюбовали фонтан возле парка Горького Регионы
05.07.20 16:56 Не менее семи человек погибли при взрыве на фабрике в Индии В мире
05.07.20 16:40 В МЧС рассказали, как действовать при обнаружении лесного пожара Общество
05.07.20 16:17 Токио при подготовке к Олимпиаде учтет ситуацию с коронавирусом в мире В мире
05.07.20 16:08 В Малоритском районе столкнулись молоковоз и микроавтобус Происшествия
05.07.20 15:27 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в шести районах Беларуси Общество
05.07.20 15:25 Стрельба в ночном клубе в США: погибли два человека В мире
05.07.20 15:01 Белорусские шашисты обыграли команды Израиля и Латвии в четвертом туре Кубка наций​​​​​​​ Спорт
05.07.20 14:47 Папа Римский поддержал инициативу СБ ООН по глобальному перемирию на фоне COVID-19 В мире
Все новости
Все новости
Происшествия
05 июля 2020, 23:39

В Волковыске пьяный водитель оказал сопротивление сотрудникам ГАИ

Фото из архива
Фото из архива

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель на легковом автомобиле пытался уйти от погони, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официального представителя МВД Беларуси Ольгу Чемоданову .

По предварительной информации, примерно в 21:10 в Волковысске на ул.С.Панковой сотрудники ГАИ подали знак об остановке водителю "Рено Меган Сценик". Тот проигнорировал требования инспекторов и увеличил скорость. Началось преследование.

Сотрудники автоинспекции пытались остановить водителя при помощи проблесковых маячков синего и красного цвета, обращались к нему по громкоговорящему устройству. К преследованию подключился экипаж Департамента охраны. В какой-то момент преследуемый автомобиль остановился. Один из сотрудников милиции попытался вынуть ключи из замка зажигания, но водитель внезапно снова тронулся с места. Милиционер оказался на капоте. Для остановки авто сотрудники Департамента охраны несколько раз выстрелили по колесам.

За рулем находился 26-летний водитель с видимыми признаками алкогольного опьянения. Он задержан.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГАИ Гродненская область МВД происшествия
Новости рубрики Происшествия
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома В Малоритском районе столкнулись молоковоз и микроавтобус
Фото МЧС В Докшицком районе грузовик с цистерной съехал в кювет и врезался в деревья
Фото МЧС В Гомеле спасатели вызволили ребенка, застрявшего между прутьями забора
Фото из архива В Гродно при пожаре в многоэтажке погиб мужчина
Трактор и большегрузный автомобиль столкнулись в Зельвенском районе
Фото из архива Техническая неполадка возникла в поезде у станции метро "Немига"
Главное
Александр Лукашенко Никто не в состоянии извне поколебать стабильность и независимость Беларуси - Лукашенко
Рост производства и диверсификация экспорта - Субботин о развитии АПК в этом году
В Беларуси выздоровел и выписан 50 871 пациент с COVID-19
Субсидии и адресная помощь - Костевич рассказала о поддержке граждан в условиях пандемии
Топ-новости
Ситуация на белорусском рынке труда управляемая - Костевич
Венесуэла рассчитывает укрепить сотрудничество с Беларусью - посол
В МЧС рассказали, как действовать при обнаружении лесного пожара
Солигорский "Шахтер" разгромил "Торпедо-БелАЗ"  в матче чемпионата Беларуси
Спецдокладчик ООН рассказала о негативных последствиях санкций в условиях пандемии
Встреча на Кургане Дружбы в этом году пройдет в усеченном формате
ФОТОФАКТ: Дети облюбовали фонтан возле парка Горького
Сложившуюся в стране систему отношений ни в коем случае нельзя расшатывать - Кошелев
ФОТОФАКТ: В Национальном парке "Припятский" большой популярностью пользуются водные экскурсии
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в шести районах Беларуси
Ректор РИПО: нужно сохранить достигнутое за годы независимости
Головченко: каждый на своем месте должен заложить кирпичик в фундамент независимости
Петришенко о Дне Независимости: этот праздник всегда вызывает приподнятые чувства и настроение
ФОТОФАКТ: Праздничный гала-концерт в честь Дня Независимости у стелы "Минск - город-герой"
Ниагарский водопад украсили цвета белорусского флага
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.