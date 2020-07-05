В Волковыске пьяный водитель оказал сопротивление сотрудникам ГАИ

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель на легковом автомобиле пытался уйти от погони, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официального представителя МВД Беларуси Ольгу Чемоданову .

По предварительной информации, примерно в 21:10 в Волковысске на ул.С.Панковой сотрудники ГАИ подали знак об остановке водителю "Рено Меган Сценик". Тот проигнорировал требования инспекторов и увеличил скорость. Началось преследование.

Сотрудники автоинспекции пытались остановить водителя при помощи проблесковых маячков синего и красного цвета, обращались к нему по громкоговорящему устройству. К преследованию подключился экипаж Департамента охраны. В какой-то момент преследуемый автомобиль остановился. Один из сотрудников милиции попытался вынуть ключи из замка зажигания, но водитель внезапно снова тронулся с места. Милиционер оказался на капоте. Для остановки авто сотрудники Департамента охраны несколько раз выстрелили по колесам.

За рулем находился 26-летний водитель с видимыми признаками алкогольного опьянения. Он задержан.-0-