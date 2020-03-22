В Волковыске при пожаре в жилом доме эвакуировали шесть человек

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за пожара в многоквартирном жилом доме в Волковыске эвакуировали шесть человек, в том числе двое детей, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире, расположенной на третьем этаже дома по ул. Ленина, спасатели получили 22 марта в 3.20.

Работники МЧС эвакуировали с четвертого (последнего) этажа шесть человек, из них двое детей. При самостоятельном тушении пожара получил ожоги мужчина 1972 года рождения, который был госпитализирован в Волковысскую центральную районную больницу.

В результате пожара уничтожено имущество в одной из комнат, закопчены стены, потолок. Причина пожара устанавливается.-0-