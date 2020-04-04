В Волковыске руку ребенка зажало в диване: потребовалась помощь спасателей

4 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Волковысские спасатели оказали помощь восьмилетнему мальчику, руку которого зажало в диване, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Утром 3 апреля в службу спасения позвонил взволнованный мужчина и рассказал, что руку его сына зажало в диване. Спасатели тут же отправились к месту вызова. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента они разжали металлическую конструкцию каркаса кресла-кровати и освободили восьмилетнего мальчика.

Ребенка доставили больницу. Его осмотрели, наложили на руку лангету и отпустили домой.

Со слов пострадавшего, в западню он угодил случайно, во время игры. Спасатели отметили, что, несмотря на боль и неудобство, парень держался стойко и мужественно.-0-