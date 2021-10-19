В Волковыске спасатели освободили застрявшего в калитке щенка

19 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Работники Волковысского райотдела МЧС оказали помощь щенку, застрявшему в калитке. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Вечером 17 октября в Волковысский районный отдел МЧС поступил звонок с просьбой оказать помощь собаке, застрявшей в декоративном элементе металлического забора. Спасателям не впервой оказывать помощь четвероногим, попавшим в трудную ситуацию, несмотря на то, что это не входит в основные их функции.

Выяснилось, что четырехмесячный французский бульдог приехал вместе с хозяевами в гости. Щенок с любопытством изучал новое место. В какой-то момент просунул голову в металлическое декоративное кольцо в калитке. Выбраться ни самостоятельно, ни с помощью хозяев не смог.

"Спасатели накрыли щенка покрывалом, затем болгаркой аккуратно разрезали металл и разжали злополучное кольцо. Через пару минут Тедди был на свободе", - рассказали в МЧС.-0-

Фото МЧС