В Волковыске устанавливают обстоятельства убийства пенсионера

2 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Волковыске следователи устанавливают обстоятельства убийства 84-летнего пенсионера. Его тело 28 декабря в доме на ул.Рокоссовского обнаружил родственник, местный житель, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
В ходе осмотра места происшествия следователи констатировали криминальный характер смерти пенсионера. "Возбуждено уголовное дело по факту убийства заведомо престарелого лица. По подозрению в совершении преступления задержан 54-летний сосед убитого мужчины", - проинформировали в СК.
Следователи выяснили, что между пенсионером и его соседом возник конфликт, когда они распивали спиртное. "В результате гость нанес хозяину несколько ударов тупым предметом по голове, от чего пенсионер скончался. Непосредственное орудие преступления устанавливается. Расследование продолжается", - добавили в СК.-0-
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