В Волковыске водитель обгорел при попытке потушить грузовик

Фото Гродненского областного управления МЧС
17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске на ходу загорелся грузовой фургон, пострадал водитель, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
О происшествии сегодня в 4.19 утра в Волковысский райотдел по ЧС сообщил очевидец. По его словам, авто загорелось на пересечении улиц 129-й Орловской дивизии и Зенитчиков.
Водитель пытался самостоятельно потушить машину и в результате получил термические ожоги I-III степени лица и руки (2% тела). Его госпитализировали.
Подразделения МЧС пожар ликвидировали. Огонь повредил салон машины "Рено-Мастер" 1982 года выпуска, а также моторный отсек, кузов, холодильную установку. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки.-0-