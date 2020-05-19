В Волковыске вынесли приговор четырем парням за разбой и грабеж

19 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Волковысского района вынес приговор по уголовному делу в отношении молодых людей, обвиняемых в совершении грабежа и разбоя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Двое молодых людей 2000 года рождения и двое 2001 и 2002 годов рождения совершили преступления в течение нескольких дней осенью прошлого года. 18 ноября 2019 года все четверо в масках напали на прохожего, избили его и хотели ограбить. Правда, денег при себе у пострадавшего не было.

В ночь на 20 ноября молодые люди попытались вломиться в одну из квартир в Волковыске. Однако не смогли довести преступный умысел до конца.

Позже от действий налетчиков пострадал еще один мужчина. Ему угрожали пневматическим пистолетом, ударили в лицо. Добычей преступников стали Br450.

К обвинениям в разбое и грабеже молодому человеку 2001 года рождения добавилось и хулиганство. Он в городском парке Волковыска в присутствии других людей стрелял из пневматического пистолета по окнам и фасаду кассы танцплощадки. Парень приговорен к лишению свободы на срок 7 лет и 2 месяца со штрафом в размере 50 базовых величин (1БВ - Br27) с отбыванием наказания в условиях усиленного режима.

Один из парней 2002 года рождения приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в условиях усиленного режима, а также штрафу в 50 базовых величин. Другой - к 7 годам воспитательной колонии.

Кроме того, суд постановил взыскать с трех обвиняемых в пользу одного из потерпевших в солидарном порядке Br900 в возмещение морального вреда.

Еще один молодой человек признан виновным в покушении на грабеж. Он приговорен к 3 годам лишения свободы. Суд постановил не приводить в исполнение назначенное наказание, если в течение трех лет испытательного срока обвиняемый не совершит нового преступления и будет исполнять возложенные на него обязанности. Кроме того, обвиняемый обязан уплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере 80 базовых величин.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-