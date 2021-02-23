В Волковыске задержаны подозреваемые в поджоге баннера с изображением госфлага

23 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске задержаны подозреваемые в поджоге баннера с изображением флага Беларуси. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел вечером 10 октября. На стене многоэтажки горел баннер с изображением флага. Когда огонь потушили, на месте нашли остатки горючей жидкости и осколки стекла. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело. На днях были установлены двое подозреваемых. Это жители Волковыска 28 и 45 лет.

"В тот вечер они выпивали. Во время застолья заговорили о политике, обсудили публикации в деструктивных Telegram-каналах. Разгоряченные беседой мужчины решили уничтожить плакат. Для этого сделали коктейль Молотова, подожгли его и бросили в полотно", - сообщили в МВД.

Старший из фигурантов - индивидуальный предприниматель - ранее не судим. Младший же неоднократно привлекался к административной ответственности, состоит на учете в РОВД.-0-