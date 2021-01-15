В Волковысском районе двое парней сожгли госфлаг

15 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе молодой человек украл флаг, а в новогоднюю ночь вместе с товарищем сжег его. Парней задержали, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В ночь на 9 декабря 21-летний житель горпоселка Россь сорвал со стены административного здания государственный флаг. До Нового года парень хранил его в подвале.

"1 января около 1.00 вместе со своим другом после распития спиртных напитков он пришел к школе. Молодые люди облили флаг воспламеняющейся жидкостью и подожгли, а недогоревшие фрагменты бросили в мусорный контейнер и скрылись", - рассказали в милиции. На них обратил внимание сторож школы, который и сообщил о произошедшем правоохранителям.

Сыщики уголовного розыска УВД и их коллеги из Волковысского РОВД нашли молодых людей. Одного их них задержали в горпоселке, второго - в Гродно.

Следователями дана правовая оценка их действиям. Возбуждено уголовное дело по факту надругательства над государственным символом.-0-